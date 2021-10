Ottava di andata, concluse quattro gare

Altre notizie brevi

domenica, 10 ottobre 2021, 19:51

Nella prima gara di campionato della squadra femminile della Lucchese Libertas giocata in trasferta contro il Meda 1984, c'è stata una sconfitta per 3 a 0.Le ragazze di Tarantino non sono riuscite a partire con il piede giusto all'esordio.

domenica, 10 ottobre 2021, 17:09

Mister Banchini è ovviamente soddisfatto del risultato e sottolinea che è frutto di un lavoro che viene da lontano: "Posso dire che ci sono sempre due partite, una tecnico-tattica e una mentale. Oggi ci siamo trovati davanti un ambiente difficile e i ragazzi sono stati bravi a riconoscere i momenti...

sabato, 9 ottobre 2021, 19:28

Si sono concluse le gare del sabato valide per l'ottava di andata del girone B delle Serie C. Ecco i risultati:

venerdì, 8 ottobre 2021, 14:34

Guido Pagliuca ha ancora qualche dubbio per quanto riguarda la formazione anti Vis Pesaro. Chi giocherà a centrocampo? Verrà riconfermato Shaka Mawuli al centro, oppure verrà riproposto titolare Bensaja? Uno di questi è uno dei dubbi che dovrà sciogliere il tecnico rossonero, l'altro è chi giocherà in attacco.