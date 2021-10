Pagliuca cerca di recuperare Frigerio, Nanni al posto di Fedato?

giovedì, 21 ottobre 2021, 19:16

La squadra ha svolto una doppia seduta all'Acquedotto e ci sarà da capire se recupererà Frigerio o se Pagliuca riproverà la formazione vista a Fermo, ovviamente con l'eccezione di Nanni al posto dello squalificato Fedato. Potrebbe esserci anche un'altra soluzione sulla quale il tecnico potrebbe lavorare e cioè l'inserimento di Gibilterra insieme a Belloni e Semprini. A centrocampo, poi, ci sarà da vedere si riproporrà gli stessi giocatori di martedì scorso che hanno fatto molto bene oppure se punterà sull'ex Bensaja. In difesa potrebbe anche scoccare l'ora di Dumbravanu, il giocatore ex Genoa potrebbe giocare in coppia con Bachini o Bellich.