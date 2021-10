Posticipo del lunedì: pari scoppiettante tra Entella e Pescara

Altre notizie brevi

martedì, 12 ottobre 2021, 17:23

Il giudice sportivo ha fermato per un turno Emanuele Matteucci del Pontedera che dunque non potrà essere schierato nella gara di sabato contro i rossoneri. Marco Frigerio della Lucchese, con il cartellino giallo rimediato contro la Vis Pesaro, è entrato in diffida.

martedì, 12 ottobre 2021, 15:52

Pontedera-Lucchese, in programma sabato prossimo, sarà diretta da Stefano Milone della sezione AIA di Taurianova. Milone sarà coadiuvato da Emanuele Fumarulo di Barletta e Michele Rispoli di Locri. Quarto uomo, Fabio Cevenini di Siena.

martedì, 12 ottobre 2021, 10:14

Lunga intervista un indimenticabile rossonero come Marco Di Vito a www.tuttoc.com nella quale il difensore ha parlato a lungo della Lucchese: "Ovviamente vedo e seguo da tifoso ogni singola partita della Lucchese e purtroppo vedo che anche quest’anno nessuno è stato in grado di far sì che i calciatori e...

domenica, 10 ottobre 2021, 19:51

Nella prima gara di campionato della squadra femminile della Lucchese Libertas giocata in trasferta contro il Meda 1984, c'è stata una sconfitta per 3 a 0.Le ragazze di Tarantino non sono riuscite a partire con il piede giusto all'esordio.