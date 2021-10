Qui Viterbo, esonerato mister Dal Canto

Altre notizie brevi

domenica, 3 ottobre 2021, 19:50

Si sono concluse anche le ultime tre gare valide per la settima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

domenica, 3 ottobre 2021, 17:29

Esordio casalingo bagnato da due vittorie per la Lucchese Under 17 e Under 15 che battono entrambe il Grosseto con il punteggio di 2-1. Primi punti di campionato per le due formazioni che hanno giocato allo stadio di Marlia.

sabato, 2 ottobre 2021, 19:27

Si sono concluse le sei gare odierne valide per la settima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

venerdì, 1 ottobre 2021, 14:23

Settima di andata che nel girone B si disputerà tra sabato e domenica. Ecco tutte le gare in programma: