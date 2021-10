Reggiana-Lucchese, diretta anche su Sky

Altre notizie brevi

venerdì, 29 ottobre 2021, 08:07

Dodicesima di andata che nel girone dei rossoneri si disputerà nell'arco di tre giorni. Ecco tutte le gare in programma:

giovedì, 28 ottobre 2021, 18:06

Reggiana-Lucchese, in programma lunedì prossimo, sarà diretta da Francesco Luciani della sezione AIA di Roma 1. Luciani sarà coadiuvato da Andrea Cravatta di Città di Castello e da Tiziana Trasciatti di Foligno. Quarto uomo, Eugenio Scarpa di Collegno.

mercoledì, 27 ottobre 2021, 08:05

Lunga intervista del presidente rossonero Alessandro Vichi a www.tuttoc.com durante la quale ha parlato anche del nuovo acquisto Minala: "È stata una fortuna e una coincidenza arrivare a Minala: ci si muoveva sugli svincolati per trovare qualcosa d'importante, è stata una casualità e non ce la siamo fatta scappare.

martedì, 26 ottobre 2021, 17:00

Multa pesante per la Lucchese: il giudice sportivo, su indicazione dei commissari della procura federale ogni domenica sempre più protagonisti dei provvedimenti del giudice, ha comminato 4000 euro di multa alla società rossonera per "avere i suoi raccattapalle, dal 75° minuto in poi e per 4 o 5 volte, ritardato...