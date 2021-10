Under 17 e 15 Nazionali: un pari e una sconfitta nella trasferta di Viterbo

domenica, 17 ottobre 2021, 18:02

Trasferta non troppo felice per gli Under 17 e Under 15 Nazionali che a Viterbo hanno rispettivamente pareggiato per 1-1 e perso per 2-0 con i pari età delle Viterbese nella terza di andata.