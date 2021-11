Papini verso il forfait

giovedì, 25 novembre 2021, 17:36

Sempre più difficile il recupero di Federico Papini per la trasferta di Pescara ed allora spazio a Corsinelli e Nannini sugli esterni. A centrocampoMinala, Frigerio e Visconti mentre in attacco il ballottaggio è tra Semprini e Nanni. Tra i convocati rientrerà anche Marco Baldan dopo il lungo stop dovuto all'infortunio. La squadra ha svolto una seduta tecnico tattica ed anche domattina sarà impegnata sul campo sintetico di Porcari e per sabato è prevista una rifinitura allo stadio Porta elisa oppure se pioverà sul campo dell'Acquedotto.