Quattordicesima di andata, concluse le gare della domenica: pari tra Reggiana e Cesena

Altre notizie brevi

domenica, 14 novembre 2021, 17:05

Gli Under 15 Nazionali della Lucchese sono stati sconfitti fuori casa dai pari età del Siena per 3-2. Rinviata invece la stessa gara che si doveva disputare tra gli Under 17 delle due squadre.

sabato, 13 novembre 2021, 19:27

Si sono concluse le cinque gare del sabato valide per la quattordicesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

venerdì, 12 novembre 2021, 19:52

Alla vigilia del match contro la Lucchese, come riporta www.gubbiofans.it, ha parlato il tecnico degli umbri, Vincenzo Torrente: "Purtroppo ultimamente perdiamo sempre qualche elemento per strada. Tutte problematiche che sono successe in partita, a parte Migliorini che si è infortunato in allenamento.

venerdì, 12 novembre 2021, 15:00

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli è tornato a scrivere al ministro dell'Interno Lamorgese sul delicato tema dei costi letteralmente insostenibili per le società di Serie C riguardo ai servizi di stewarding: “Negli stadi occorre applicare la regola di uno steward ogni 250 spettatori sulla media delle presenze delle...