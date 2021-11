Qui Gubbio, mister Torrente: "Lucchese, squadra aggressiva che non dà riferimenti"

venerdì, 12 novembre 2021, 19:52

Alla vigilia del match contro la Lucchese, come riporta www.gubbiofans.it, ha parlato il tecnico degli umbri, Vincenzo Torrente: "Purtroppo ultimamente perdiamo sempre qualche elemento per strada. Tutte problematiche che sono successe in partita, a parte Migliorini che si è infortunato in allenamento. Tuttavia ho visto la squadra attenta e concentrata, c'è una grande voglia di tornare alla vittoria. Però talvolta gli allenamenti mi ingannano: vedo elementi in buone condizioni e invece poi in campo durante la partita qualcuno non rende come vorrei. Ci può stare, per carità, tuttavia vedo una squadra carica. Malaccari dal primo minuto? Penso proprio di sì, vista l'assenza concomitante di Bulevardi ed ora sta meglio fisicamente. La Lucchese? Squadra aggressiva, dinamica, sul fronte avanzato possiede elementi validi tecnicamente che non danno riferimento agli avversari. Fedato lo vedi dappertutto, lo stesso Semprini si muove in ampiezza, Belloni pure è un trequartista di qualità che sa buttarsi negli spazi e sull'esterno. Una partita difficile, ma noi ribadisco che abbiamo bisogno di tornare alla vittoria e abbiamo bisogno di una scintilla per riprendere il nostro cammino. Bisogna fare meno errori nei dettagli, gli episodi sono fondamentali. Se siamo una grande squadra? Potremmo esserlo. Dico che le partite bisogna viverle e bisogna saperle leggere. A volte i calciatori più esperti devono capire meglio la gestione della gara: a Imola dopo il 2-1 la partita doveva finire lì, ci è mancata la comunicazione oltre la concentrazione. Perciò su questi aspetti bisogna maturare e ci serve creare una mentalità che sia positiva".