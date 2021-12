Il governo dei Draghi colpisce nuovamente (anche) lo sport: stadi con capienza al 50 per cento

giovedì, 30 dicembre 2021, 12:17

Nuova stretta, l'ennesima, da parte del governo Draghi e delle forze politiche che lo sostengono che con l'ultimo decreto hanno stabilito passi indietro, nonostante green pass, super green pass e quant'altro, anche sulla fruibilità degli stadi: “In base alle nuove disposizioni la capienza prevista per gli impianti sportivi all’aperto è pari al 50% di quella massima consentita, al chiuso è pari al 35% di quella massima consentita. Negli stadi e nei palazzetti dello sport all’aperto e al chiuso sarà sempre obbligatorio esibire il green pass rafforzato (rilasciato a guariti e vaccinati) e indossare la mascherina. È vietato il consumo di cibi e bevande sia negli impianti all’aperto, sia in quelli al chiuso e non è consentita la vendita di prodotti alimentari all’interno”.