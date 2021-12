Lega Pro, approvato all'unanimità il bilancio

giovedì, 2 dicembre 2021, 16:17

L’Assemblea della Lega Pro, riunitasi oggi in video conferenza, ha approvato all’unanimità il Bilancio consuntivo al 30 giugno 2021 e il relativo rendiconto finanziario. Il quadro generale e le indicazioni emerse hanno confermato una situazione di assoluta solidità, con un marcato miglioramento rispetto allo scorso esercizio. A margine, il presidente Francesco Ghirelli è tornato a parlare della riforma dei campionati: "La riforma serve al calcio italiano perché è in gioco il tema della competitività in Europa e nel mondo e la sopravvivenza del calcio come grande sport popolare. Per la Serie C è una scelta obbligata, ma deve interessare il sistema nel suo complesso, ne va della sostenibilità odierna e futura”.