Posticipo del lunedì, la Reggiana vince a Chiavari

Altre notizie brevi

lunedì, 13 dicembre 2021, 16:55

La Pistoiese, reduce da una nuova sconfitta a Pescara, ha deciso di esonerare il suo tecnico David Sassarini e il suo vice Alessi. Nelle prossime ore verrà comunicato il nome del nuovo tecnico che esordirà domenica prossima proprio contro la Lucchese.

domenica, 12 dicembre 2021, 20:19

Una vittoria e un pari, rispettivamente per gli Under 17 Nazionali e gli under 15 Nazionali della Lucchese, che nell'ultimo turno prima della sosta natalizia hanno battuto i primi 2-1 il Montevarchi, mentre i secondo non sono andati oltre lo 0-0 sempre con i valdarnesi pari età.

domenica, 12 dicembre 2021, 19:59

Si sono concluse le gare in programma questo pomeriggio e valide per la diciottesima di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati in attesa del posticipo di domani tra Entella e Reggiana:

venerdì, 10 dicembre 2021, 19:01

Pistoiese-Lucchese, in programma domenica 19 dicembre alle ore 17,30, sarà trasmessa in diretta, oltre che da Eleven Sports, anche da Sky Sport.