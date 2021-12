Rossoneri in campo, assenti Papini, Ruggiero e Zanchetta

martedì, 7 dicembre 2021, 15:45

Grande intensità durante l'allenamento mattutino. È impossibile parlare ancora di formazione, ma possiamo dire tranquillamente che Pagliuca ha quasi tutti gli uomini a disposizione perché all'appello mancano Papini, Ruggiero e Zanchetta. Partitelle e esercizi tecnico tattici sono state alla base della seduta mattutina che si è svolta allo stadio di Porcari. Intanto c'è da sottolineare che la Lucchese di Pagliuca non è passata inosservata dato che Rai Sport nella trasmissione C siamo e in special modo nella rubrica Cantastorie, gli ha dedicato un servizio facendo vedere degli spezzoni di allenamento e intervistando proprio il tecnico rossonero che si è concesso ai microfoni del cronista Rai Saverio Montingelli. Un bel riconoscimento per il lavoro che stanno facendo il tecnico Pagliuca, i suoi ragazzi e tutto il suo staff.