Ultima di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 16 dicembre 2021, 16:00

Ancora 3000 euro di multa alla Lucchese inflitti dal giudice sportivo dopo la gara con la Carrarese "per avere i suoi sostenitori che occupavano la curva ovest, al 26° e al 29° minuto circa del primo tempo, intonato ripetutamente, per cinque volte in rapida successione, cori offensivi e insultanti nei...

mercoledì, 15 dicembre 2021, 14:05

Secondo esonero dall'inizio del campionato per il Siena che dopo aver allontanato Gilardino ha chiuso il proprio rapporto anche con Massimiliano Maddaloni: al suo posto arriva Paolo Negro.

mercoledì, 15 dicembre 2021, 12:41

Il direttore generale della Lucchese Mario Santoro è l'ospite della puntata di domani (giovedì) a Curva Ovest in onda alle ore 21 su Noitv. In studio, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

martedì, 14 dicembre 2021, 17:02

Il giudice sportivo ha comminato una giornata di squalifica a Guido Pagliuca, espulso dalla panchina domenica scorsa per somma di ammonizioni nella gara contro il Grosseto. Fermati per un turno anche Niccolò Belloni e Cosimo Nannini che erano in diffida e sono stati ammoniti.