Ultima di andata, tutti i risultati: volano Reggiana e Modena

Altre notizie brevi

domenica, 19 dicembre 2021, 19:50

Mister Lopez, all'esordio sulla panchina orange analizza la partita: "Oggi ha funzionato bene il primo tempo, giocato alla pari. Nella ripresa siamo calati ma non abbiamo subito gol, queste sono le cose da cui partire. Ora dobbiamo preparare la prossima partita anche se abbiamo poco tempo e tanto lavoro da...

sabato, 18 dicembre 2021, 18:08

Vigilia di derby anche a Pistoia dove il nuovo allenatore Giovanni Lopez ha parlato della gara contro i rossoneri come riporta www.pistoiasport.com: "Ho detto alla mia squadra che comunque affronteremo una squadra che è abituata a venirci addosso, forte fisicamente che gioca l’uno contro uno e fa duelli su duelli.

venerdì, 17 dicembre 2021, 08:27

Ultimo turno del girone di andata che nel andrà in scena tutto domenica. Ecco le gare in programma:

giovedì, 16 dicembre 2021, 16:00

Ancora 3000 euro di multa alla Lucchese inflitti dal giudice sportivo dopo la gara con la Carrarese "per avere i suoi sostenitori che occupavano la curva ovest, al 26° e al 29° minuto circa del primo tempo, intonato ripetutamente, per cinque volte in rapida successione, cori offensivi e insultanti nei...