Ultimi allenamenti dell'anno per i rossoneri: la ripresa è per il 2 gennaio

giovedì, 30 dicembre 2021, 17:23

Ultimi due allenamenti dell'anno allo stadio di Porcari. Al mattino esercitazioni tattiche e tecniche intervallate da alcuni esercizi atletici, mentre nel pomeriggio la squadra si è cimentata in alcune partitelle a campo ridotto che sono servite più a tenere in caldo i muscoli che ad un vero e proprio lavoro a pressione. E' rientrato in gruppo Zack Ruggiero. La squadra adesso si ritroverà domenica prossima 2 gennaio per un allenamento pomeridiano in vista della gara contro il Cesena. Nei primi giorni di gennaio inizierà il mercato ed il primo a lasciare la troupe rossonera potrebbe essere Lovisa che rientrerà a Firenze dal prestito con i gigliati per poi trovare un'altra sistemazione.