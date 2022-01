Ufficiale: Lovisa passa al Pordenone

Altre notizie brevi

giovedì, 13 gennaio 2022, 16:03

Lega Pro, Panini e Associazione Italiana Calciatori hanno raggiunto un accordo relativo alla collaborazione per la nuova collezione di figurine “Calciatori 2021-2022”. L’annuncio è stato dato in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova raccolta di figurine sui protagonisti del calcio italiano. Una delle grandi novità della edizione Panini...

mercoledì, 12 gennaio 2022, 16:59

Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, ha annunciato sul proprio profilo Twitter l'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni sul protocollo per le nuove regole Covid per gli sport di squadra: col nuovo protocollo una squadra viene bloccata se il numero dei componenti positivi è superiore al...

mercoledì, 12 gennaio 2022, 15:57

A seguito del rinvio causa Covid richiesto dal Famila Wuber Schio nei giorni scorsi non si era potuto giocare il primo turno di ritorno inizialmente in programma per il 6 gennaio a Lucca. Le due società hanno fissato la data di recupero che sarà mercoledi 30 Marzo alle ore 20.30...

sabato, 8 gennaio 2022, 19:33

Una giornata di riposo, quella di domani, per la squadra di Pagliuca. Questa mattina i ragazzi hanno svolto un allenamento molto intenso sul sintetico di Porcari, esercitazioni d’attacco e di difesa e partitelle a campo ridotto. Nel gruppo si sono rivisti Schimmenti e Dumbravanu.