Collodel nella Top11 di Tuttoc.com

Altre notizie brevi

venerdì, 25 febbraio 2022, 08:36

Lucchese-Fermana, in programma domenica prossima, sarà diretta da Mattia Ubaldi delle seziona AIA di Roma 1. Ubaldi sarà coadiuvato da Alessandro Antonio Boggiani di Monza e da Manuel Marchese di Pavia. Quarto uomo, Lorenzo Vacca di Saronno.

giovedì, 24 febbraio 2022, 23:33

In sala stampa arriva tutto il gruppo per raccogliere il plauso dei presenti, a parlare ovviamente è stato il capitano Jacopo Coletta: "Ci tenevo a venire qui con tutto il gruppo, questa è stata una vittoria fondamentale e ringraziamo il mister ci ha dato la carica per raggiungere questo risultato.

giovedì, 24 febbraio 2022, 19:49

Nel recupero valido per la terza di ritorno, la Carrarese ha battuto sul proprio terreno per 3-1 il Siena.

mercoledì, 23 febbraio 2022, 22:53

Si sono concluse altre tre gare di recupero valide per la terza giornata di ritorno e disputate in serata. Ecco i risultati: