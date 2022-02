Mister Tesser: "Partita impegnativa, qualche rammarico e un rigore netto per noi"

domenica, 13 febbraio 2022, 19:52

Mister Tesser non ha nulla da rimproverare ai suoi e commenta così la gara contro i rossoneri: "Una partita impegnativa e dura come mi aspettavo, la Lucchese nel primo tempo ci ha aggredito e ci ha messo in difficoltà ma penso che nel secondo tempo abbiamo sempre tenuto il pallino del gioco. C'è qualche rammarico perché nel finale abbiamo avuto anche diverse occasioni e c'era anche un rigore netto. In ogni caso ho poco da rimproverare ai ragazzi, la Lucchese è una squadra forte e lo aveva già fatto vedere a Modena".