Nannini nella Top 11 di Tuttoc.com

Altre notizie brevi

martedì, 1 febbraio 2022, 15:15

Mercoledì di recuperi per il girone B che sarà in campo per giocare la seconda giornata di ritorno a suo tempo rinviata. Ecco il programma delle gare:

lunedì, 31 gennaio 2022, 16:15

Cesena-Lucchese, in programma mercoledì prossimo, sarà diretta da Sajmir Kumara della sezione AIA di Verona. Kumara sarà coadiuvato Antonio Severino di Campobasso e da Marco Belsanti di Bari. Quarto uomo, Luca De Angeli di Milano.

lunedì, 31 gennaio 2022, 15:10

Cesena-Lucchese, in programma alle 21 di mercoledì prossimo, oltre che da Eleven Sports sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky Sport 252 (Satellitare).

domenica, 30 gennaio 2022, 17:58

Il direttore generale Mario Santoro non ci sta e ci tiene a ribadire un concetto: "Ho visto in campo due ottime squadre e faccio i complimenti all'Ancona e ai nostri ragazzi che anche oggi hanno dato tutto e ci hanno fatto divertire ma sono qui per parlare di una sola...