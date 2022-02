Una vittoria e una sconfitta per gli Under 17 e 15 Nazionali

lunedì, 21 febbraio 2022, 09:42

Domenica a corrente alternata per le formazioni giovanili professionistiche: gli Under 17 Nazionali hanno battuto per 1-0 sul proprio terreno il Monterosi, mentre, sempre in casa, gli Under 15 (ancora ultimi in classifica) sono stati sconfitti dai pari età del Monterosi per 1-0.