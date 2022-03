Lucchese-Pescara, arbitra D'eusanio di Faenza

martedì, 29 marzo 2022, 13:17

Lucchese-Pescara, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Francesco D'Eusanio della sezione AIA di Faenza. D'Eusanio sarà coadiuvato da Milos Tomasello Andulakjevic di Messina e da Emanuele Renzullo di Torre del Greco. Quarto uomo, Marco Di Loreto di Terni. Un solo precedente per D'Eusanio, in serie D, con i rossoneri che persero 2-1 a Casale Monferrato nel 2019.