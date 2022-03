Altre notizie brevi

domenica, 13 marzo 2022, 19:38

Pareggio per 1-1 tra Olbia e Lucchese nel campionato Primavera 3 nell'ultima di campionato, pari anche per gli Under 17 Nazionali che hanno concluso sullo 0-0 la gara di Carrara; netto sconfitta invece per gli Under 15 Nazionali che sempre a Carrara hanno perso per 6-1 e restano ultimi in classifica.

domenica, 13 marzo 2022, 15:47

La squadra rossonera si è allenata anche questa mattina allo stadio "Porta Elisa" ma è ancora presto per parlare di formazione. La novità più interessante è rappresentata dal fatto che Fedato è rientrato a lavorare con i compagni, ci sarà ora da capire se mister Pagliuca lo porterà in panchina...

sabato, 12 marzo 2022, 20:33

Dopo l'anticipo di ieri dei rossoneri, sono state giocate tutte le gare valide per la dodicesima di ritorno nel girone B. Ecco i risultati odierni:

sabato, 12 marzo 2022, 16:14

Negli scontri avvenuti nel post Lucchese-Reggiana tra tifosi, dopo che alcuni supporter ospiti erano entrati in contatto con quelli locali tra viale Pacini ni e viale Giusti e dove evidentemente qualcosa nel deflusso organizzato dalla forze dell'ordine non è andato per il meglio, sono stati identificati due tifosi, uno rossonero...