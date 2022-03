Scontri Lucchese-Reggiana, primi due daspo

mercoledì, 16 marzo 2022, 15:56

La Questura di Lucca ha emesso i primi due provvedimenti di allontanamento dagli stadi per due dei tifosi coinvolti negli scontri di venerdì sera: in un caso l'esclusione dalla presenza alle manifestazioni sportive è per otto anni, l'altro per due.