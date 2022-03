Tredicesima di ritorno, concluse le gare della sera

Altre notizie brevi

martedì, 15 marzo 2022, 20:19

Si sono concluse le prime tre gare valide per la tredicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

lunedì, 14 marzo 2022, 20:22

“Chi ci assicura la sicurezza durante gli eventi sportivi? Come è stato possibile che pochi tifosi abbiano provocato violenze e causato lesioni agli agenti di polizia per 45 giorni? Chi ha la responsabilità di questa guerriglia e come si poteva prevenire?: se lo chiede il consigliere comunale di SìAmoLucca, Alessandro...

lunedì, 14 marzo 2022, 18:12

Guido Pagliuca ha rilasciato le sue dichiarazioni alla vigilia della gara di Montevarchi all'ufficio stampa della società: "Le vittorie portano entusiasmo, qualità fondamentale e importante per il nostro gruppo. Abbiamo avuto a disposizione praticamente un giorno di lavoro per preparare la trasferta di Montevarchi, dove saranno fondamentali attenzione ai dettagli,...

lunedì, 14 marzo 2022, 17:24

Montevarchi-Lucchese, in programma domani sera, sarà diretta da Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione AIA di Paola. Cavaliere sarà coadiuvato da Andrea Cravatta di Città di Castello e da Michele Piatti di Como. Quarto uomo, Simone Gavini di Aprilia.