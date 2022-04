Coppa Italia Serie C, il trofeo va al Padova

mercoledì, 6 aprile 2022, 21:49

Il Padova di mister Oddo alza la Coppa Italia di Serie C: i veneti, che hanno disputato gli ultimi minuti in dieci, hanno vinto 1-0 con gol di Jelenic la gara di ritorno della finale disputata a Bolzano contro l'Alto Adige. All'andata era finita 0-0. Meno di venti minuti in campo per l'ex rossonero Eklu Shaka tra i bolzanini.