Giudice sportivo, fermato per un turno Pompetti del Pescara, Minala in diffida

martedì, 29 marzo 2022, 16:54

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno Marco Pompetti del Pescara che dunque dovrà saltare la trasferta di Lucca di domenica prossima. Luca Andrea Crescenzi del Siena che aveva colpito duramente il rossonero Belloni ed era stato espulso, è stato fermato per due giornate, mentre Joseph Minala, con il cartellino giallo rimediato, è andato in diffida.