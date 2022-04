Grosseto-Lucchese, biglietti in vendita

martedì, 12 aprile 2022, 15:53

I biglietti per la gara di giovedì alle 21 tra Grosseto e Lucchese sono in vendita, anche per il settore ospiti nei punti e sul sito www.ciaotciket.com. Come noto, per il settore ospiti la vendita terminerà alle ore 19 di domani, mercoledì.