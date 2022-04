Penultima di ritorno, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

lunedì, 11 aprile 2022, 18:46

La squadra si è ritrovata al Porta Elisa per un allenamento pomeridiano. E' ancora presto per parlare di formazione anche se Mauro Semprini è completamente abile e arruolabile. Pagliuca non crediamo che cambi molto rispetto alla gara di Carrara, magari soltanto qualche interprete, ma lo vedremo nei prossimi giorni.

lunedì, 11 aprile 2022, 15:59

Penultima di campionato amara per le formazioni degli Under Nazionali della Lucchese: gli Under 17 hanno perso per 2-0 sul proprio terreno con il Pontedera, mentre gli Under 15 sono stati sconfitti, sempre in casa, dal granata ma per 1-0.

sabato, 9 aprile 2022, 19:24

Si sono concluse anche le gare giocate nel tardo pomeriggio di oggi e valide per la terzultima di ritorno. Ecco i risultati

sabato, 9 aprile 2022, 16:34

Si sono concluse le prime gare valide per la terzultima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati: