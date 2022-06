Maccarone nuovo tecnico del Ghiviborgo

venerdì, 10 giugno 2022, 11:51

L'ex calciatore Massimo Maccarone è il nuovo allenatore del Ghiviborgo per la stagione 2022-2023: lo annuncia la stessa società che in una nota sottolinea come "in base alla sua grande esperienza di “ Uomo “ di calcio sicuramente apporterà alla nostra società , al movimento calcistico della valle e soprattutto ai giovani del settore giovanile competenza, qualità e vivacità. Oltre a queste competenze sportive che ci verranno trasferite ed apportate dalla esperienza di Maccarone, che alla nostra giovane società mancavano ,ci ha colpito gli aspetti umani, di semplicità, di grande umiltà di sacrificio espressi nella scelta di massimo di partire ,per la sua carriera da allenatore, da una squadra di “ paese “ senza blasone come la nostra".