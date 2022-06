Qui Gubbio, Braglia il nuovo allenatore

Altre notizie brevi

venerdì, 10 giugno 2022, 14:25

E' stata resa nota la graduatoria di merito per eventuali ripescaggi al Campionato della Lega Pro stagione sportiva 2022/2023, a seguito della delibera del Consiglio Federale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 262/A e n. 263/A della F.I.G.C. del 19/05/2022, sul C.U. n. 76 e n. 77 della L.N.D.

venerdì, 10 giugno 2022, 11:51

L'ex calciatore Massimo Maccarone è il nuovo allenatore del Ghiviborgo per la stagione 2022-2023: lo annuncia la stessa società che in una nota sottolinea come "in base alla sua grande esperienza di “ Uomo “ di calcio sicuramente apporterà alla nostra società , al movimento calcistico della valle e soprattutto...

mercoledì, 8 giugno 2022, 20:05

Il Consiglio direttivo della Lega Pro ha stato stabilito il calendario competizioni della stagione sportiva 2022/23. La stagione inizierà domenica 21 agosto con il primo turno eliminatorio di Coppa Italia, il 28 agosto il via al campionato. L’ultima giornata sarà disputata il 23 aprile 2023.

lunedì, 6 giugno 2022, 17:52

Andrea Romano, procuratore tra gli alti del rossonero Nicolas Bensaja, ha parlato a TuttoC.com della situazione del centrocampista dato in prestito a Pagani nel mercato di gennaio: “Farà sicuramente rientro alla Lucchese dopo l’esperienza a Pagani dove ha giocato praticamente tutte le partite da titolare.