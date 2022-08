Coppa Italia, decise le date della manfestazione

venerdì, 26 agosto 2022, 18:25

A margine del calendario del campionato, la Lega Pro ha ufficializzato anche le date della Coppa Italia rinviata per le vicende dei ricorsi di Campobasso e Teramo. Il primo turno eliminatorio si disputerà mercoledì 5 ottobre, il secondo sempre a eliminazione diretta il 2 novembre, ottavi di finale 16 novembre e i quarti il 7 dicembre. Dall'anno nuovo, spazio per semifinali e finali che saranno invece in gara doppia.