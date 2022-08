Lucchese, fissate altre due amichevoli per la prossima settimana

In attesa dell'avvio del campionato, fissate due nuove gare per i rossoneri. La prima vedrà la formazione di mister Maria impegnata nel test contro la Pergolettese, formazione che milita nel girone A di Lega Pro, sabato 20 agosto a Ripalta Cremasca con fischio d’inizio alle 17. L’altro appuntamento è a Castelnuovo Garfagnana mercoledì 24 agosto alle 20,30 per il Memorial Mauro Marchini. I rossoneri affronteranno i gialloblù a dimostrazione della bella sinergia che si è instaurata tra i due club, che stanno fattivamente collaborando per il settore giovanile. Quest’ultima sarà regolarmente aperta al pubblico.