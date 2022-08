Lucchese, la campagna abbonamenti si conclude il 3 settembre

Altre notizie brevi

mercoledì, 17 agosto 2022, 12:36

Intervistato dal Corriere Adriatico il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli ha ipotizzato la data in cui verranno resi noti i calendari del campionato che, come noto, inizierà il 4 settembre: "Calendari il 26 o 27? In uno di quei due giorni procederemo con la compilazione dei calendari sperando di...

domenica, 14 agosto 2022, 16:23

Marco Baldan è un giocatore del Brindisi. L'ex difensore rossonero ha accettato di scendere in Serie D per rimettersi in gioco con una formazione molto ambiziosa che punta certamente alla promozione. Il centrocampista classe 2002 Federico Zanchetta, dopo essere tornato per fine prestito alla Spal, ha accettato la proposta dell'Olbia...

venerdì, 12 agosto 2022, 10:30

A margine della partita amichevole contro la Pro Livorno hanno parlato tramite l'ufficio stampa rossonero, Mister Maraia, il dg Mario Santoro e il main sponsor e titolare di Apige Smart Davide Cavalli. Il tecnico rossonero ha spiegato: "Queste partite servono per migliorare l'intesa e la condizione fisica.

giovedì, 11 agosto 2022, 19:57

In attesa dell'avvio del campionato, fissate due nuove gare per i rossoneri. La prima vedrà la formazione di mister Maria impegnata nel test contro la Pergolettese, formazione che milita nel girone A di Lega Pro, sabato 20 agosto a Ripalta Cremasca con fischio d’inizio alle 17.