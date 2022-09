Lucchese-Rimini, dirige Gangi di Enna

martedì, 20 settembre 2022, 13:30

Lucchese-Rimini, in programma sabato prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Mauro Gangi della sezione AIA di Enna. Gangi sarà coadiuvato da Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e da Andrea Cecchi di Roma 1. Quarto uomo, Luca Tagliente di Brindisi. Gangi vanta un solo precedente con i rossoneri: arbitrò lo scontro diretto in serie D contro il Prato che la Lucchese vinse per 1-0 nella stagione 2019-2020.