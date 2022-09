Qui Rimini, mister Gaburro: "Lucchese con una rosa da play off"

venerdì, 23 settembre 2022, 19:45

Il tecnico del Rimini Marco Gaburro ha parlato alla vigilia del match di Lucca: "È un po’ presto per parlare di aspettative, abbiamo visto troppo poco di questa serie C per poterci fare un’idea di quelle che sono le nostre reali possibilità. La partita? Come ho detto ai ragazzi nelle due precedenti partite è stato più importante il prima, cioè come siamo arrivati alla partita, domani sarà importante il durante. Penso che la rosa della Lucchese sia la rosa di una squadra che può tranquillamente entrare nei play off: ha un organico soprattutto a centrocampo e in attacco con tante alternative e con giocatori molto prestanti fisicamente".