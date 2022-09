Quinta di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

mercoledì, 21 settembre 2022, 08:50

Il Rimini ha concluso l'acquisto del difensore Nicolò Gigli che era svincolato e che nello scorso campionato aveva vestito la maglia del Potenza.

martedì, 20 settembre 2022, 16:25

Definito l'orario di inizio del primo match di Coppa Italia dei rossoneri che sarà a Fiorenzuola il 5 ottobre prossimo: la gara si giocherà alle ore 18. Il Primo Turno Eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta.

martedì, 20 settembre 2022, 13:30

Lucchese-Rimini, in programma sabato prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Mauro Gangi della sezione AIA di Enna. Gangi sarà coadiuvato da Ferdinando Pizzoni di Frattamaggiore e da Andrea Cecchi di Roma 1. Quarto uomo, Luca Tagliente di Brindisi.

lunedì, 19 settembre 2022, 22:27

Con un gol per tempo la Reggiana ha vinto per 2-0 il posticipo giocato a Alessandria e valido per la quarta di andata.