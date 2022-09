Santoro: "L'impennata dei rincari energetici, rischia di aggravare i bilanci della società"

giovedì, 15 settembre 2022, 00:00

C'è preoccupazione anche in casa Lucchese per i rincari energetici, come sottolinea il direttore generale Mario Santoro: “L’impennata dei prezzi dell’energia e del gas rischia di aggravare ulteriormente i bilanci delle società di calcio in un momento già di grave crisi. Ci auguriamo che l’intervento del presidente Ghirelli venga preso in grande considerazione dal governo".