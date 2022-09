Al via l'Open Day dell'Academy Lucchese

Altre notizie brevi

sabato, 3 settembre 2022, 13:25

Accordo tra Lega Pro e Sky anche per il prossimo campionato: anche nella stagione 2022/23 si potranno vedere fino ad un massimo di tre partite in diretta integrale ed il programma “Diretta gol” con collegamenti dai campi.

sabato, 3 settembre 2022, 09:04

La Lucchese ha reso noti i numeri di maglia dei giocatori rossoneri per il campionato 2022-2023. Ecco quali saranno: Coletta 1, Alagna 2, Maddaloni 3, Ferro 4, Bachini 5, Tiritiello 6, Rizzo Pinna 7, Tumbarello 8, Romero 9, Semprini 10, Bianchimano 11, Galletti 12, Quirini 14, Franco 16, Bruzzaniti 17,...

venerdì, 2 settembre 2022, 08:11

Scatterà domenica 4 settembre il campionato del girone B della serie C in cui è inserita la Lucchese. Ecco il quadro delle gare in programma per la prima giornata:

giovedì, 1 settembre 2022, 15:04

La Reggiana annuncia il tesseramento di Abdoul Razack Guiebre, esterno sinistro che arriva a titolo temporaneo dal Modena e che sarà da subito a disposizione di mister Diana.