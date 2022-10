La Rappresentativa di Lega Pro a Coverciano: cinque i rossoneri convocati

venerdì, 21 ottobre 2022, 19:16

I giovani dei club delle squadre del centro Italia saranno in campo a Coverciano per tre giorni di allenamento con la Rappresentativa di Lega Pro del commissario tecnico Daniele Arrigoni. In programma allenamenti e partitelle a ranghi contrapposti. La prima giornata di stage è prevista il 25 ottobre con il raduno dell’Under 17, nei due giorni successivi sarà la volta di Under 16 e Under 15. Le partitelle dell’Under 16 e Under 17 avranno inizio alle 14:30, quella dell’Under 15 alle ore 12:00. Tra gli Under 17 ci sono i rossoneri Alessandro Biondi e Salvatore Avanzato. Tra gli Under 16, Rosario Centorbi (Lucchese) e Carmelo Dantona (Lucchese). Tra gli Under 15, Lorenzo Gentosi.