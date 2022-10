Nona di andata, i risultati della sera: il Cesena espugna Reggio Emilia

Altre notizie brevi

giovedì, 20 ottobre 2022, 16:38

La gara Lucchese-Olbia, valida per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C, si giocherà mercoledì 2 novembre al Porta Elisa con fischio di inizio fissato alle ore 16: lo ha comunicato la Lega Pro dopo aver consultato le due società.

mercoledì, 19 ottobre 2022, 19:58

Si sono concluse le prime gare, in attesa di quelle serali, valide per la nona giornata di andata. Ecco i risultati:

martedì, 18 ottobre 2022, 18:28

Mercoledì di campionato nel girone B dove andrà in scena la nona giornata di andata. Ecco tutte le gare in programma:

lunedì, 17 ottobre 2022, 17:39

Il giudice sportivo ha fermato per un turno Fabio Gavazzi della Vis Pesaro: il giocatore non sarà dunque a disposizione per la gara di mercoledì contro la Lucchese.