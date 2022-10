Qui Sassari, Gianola: "A Lucca per portare a casa iil risultato"

venerdì, 7 ottobre 2022, 19:22

Alla partenza per la trasferta di Lucca, il centrocampista della Torres Federico Gianola ha parlato ai microfoni dei social della società sarda: "Domenica sfida molto importante contro una squadra tosta, l'abbiamo preparata bene, c'è ancora rammarico per il derby di mercoledì perso, ma abbiamo voglia di voltare pagina e domenica ci attende una sfida fondamentale per allungare la striscia positiva in campionato. Andiamo a Lucca per portare a casa il risultato".