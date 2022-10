Ottava di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 13 ottobre 2022, 15:30

E' il difensore rossonero Matteo Bachini l'ospite della puntata di questa sera di Curva Ovest, la trasmissione in onda su Noitv a partire dalle ore 21.15. In studio, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

martedì, 11 ottobre 2022, 16:11

Vis Pesaro-Lucchese, in programma mercoledì 19 ottobre e valida per il nono turno di andata, avrà inizio alle ore 18. La variazione di orario, in un primo tempo doveva essere giocata in serale, è stata ratificata dalla Lega Pro dopo l'accordo tra le due società.

martedì, 11 ottobre 2022, 14:35

Cambio di orario per la gara di Primavera 3 tra Lucchese e Pro Vercelli: a seguito di accordi tra le due società, sarà disputata sabato prossimo, 15 ottobre, ma con calcio d'inizio fissato alle ore 16.

martedì, 11 ottobre 2022, 14:18

Recanatese-Lucchese, in programma domenica prossima a Macerata, sarà diretta da Davide Gandino della sezione AIA di Alessandria. Gandino sarà coadiuvato da Michele Rispoli di Locri e da Ilario Montanelli di Lecco. Quarto uomo, Antonino Costanza di Agrigento. Gandino è alla sua prima direzione di gara con i rossoneri.