Coppa Italia, Entella-Lucchese sarà diretta da Sfira di Pordenone

martedì, 15 novembre 2022, 13:15

La gara valida per gli ottavi di Coppa Italia di Serie C tra Entella e Lucchese di giovedì prossimo sarà diretta da Bogdan Nicolae Sfira della sezione AIA di

Pordenone. Sfira sarà coadiuvato da Giuseppe Cesarano di Castellammare di Stabia e da Nicola Morea di Molfetta. Quarto uomo, Emanuele Ceriello di Chiari. Sfira vanta quattro precedenti con i rossoneri, tutti conclusi in parità.