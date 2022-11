Giudice sportivo, fermati per un turno il rossonero Bruzzaniti ma anche i cesenati

lunedì, 28 novembre 2022, 14:16

Il rossonero Giovanni Bruzzaniti è stato fermato per un turno dal giudice sportivo perché nella gara di Fermo è stato ammonito ed era in diffida. Anche Andrea Ciofi e Giuseppe Prestia del Cesena dovranno saltare il match di Lucca per il solito motivo. Da segnalare che con il cartellino rimediato nella Marche Matteo Bachini entra in diffida.