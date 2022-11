Mister Occhiuzzi: "Prestazione eccellente, spiace perdere all'ultimo secondo"

mercoledì, 2 novembre 2022, 19:21

Mister Roberto Occhiuzzi commenta la sconfitta arrivata proprio al 95' della sua squadra che ha visto in crescita: "Ovviamente c'è un po' di rammarico per il gol arrivato allo scadere e forse su un episodio dubbio ma i ragazzi hanno fatto una prestazione eccellente anche i giovani hanno avuto l'opportunità di mettersi in mostra. La prestazione di oggi è la risposta giusta che volevo dare alla società e ai tifosi, i ragazzi hanno lottato fino in fondo e non potevo chiedere di più. Nella prima frazione abbiamo tenuto bene il campo e nella ripresa la Lucchese ci ha messo un po' alle corde. La Lucchese è una buona squadra con grandi individualità e buon gioco.Ci tengo a ringraziare lo staff e la società che mi sostiene sempre e tutto l'ambiente che si è stretto intorno ai ragazzi in questo momento difficile".