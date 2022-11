Qui Gubbio, mister Braglia: "Lucchese squadra tosta"

sabato, 19 novembre 2022, 14:49

Come riporta il sito www.gubbiofans.it, alla vigilia del match in trasferta contro la Lucchese ha parlato il trainer Piero Braglia: "Contro la Lucchese, da ex? É sempre un piacere, ci sono stato bene, è vicino casa mia, l'unico problema è che quando c'ero io a gennaio la società andò in fallimento e non si è potuto fare qualcosa di bello perchè avevamo una grande squadra. Giocheremo contro una avversaria che sta bene, a Siena ha vinto bene, perciò affrontiamo una Lucchese tosca e quindi noi dovremo essere bravi a presentarci adeguatamente".