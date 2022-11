Settore giovanile, doppia sconfitta in Sardegna

domenica, 20 novembre 2022, 17:19

Sardegna amara per i rossoneri delle formazioni Under 17 e 15 Nazionali. La prima è stata sconfitta dalla Torrese per 2-1, mentre gli Under 15 hanno perso, sempre contro la Torres, per 4-2.