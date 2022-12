Diciottesima di andata, concluse le prime cinque gare: l'Olbia ferma la Reggiana

Altre notizie brevi

sabato, 10 dicembre 2022, 19:36

Alessandro Dal Canto, allenatore della Carrarese, mastica amaro ma è comunque soddisfatto della prestazione dei suoi: "Siamo partiti benissimo, poi ha preso le redini la Lucchese e siamo andati in svantaggio in una situazione dove si poteva fare meglio, poi abbiamo avuto la forza di ribaltarla e sembravamo in grado...

sabato, 10 dicembre 2022, 19:31

Si sono concluse le quattro gare previste nel tardo pomeriggio di oggi e valide per la diciottesima di andata. Ecco i risultati:

giovedì, 8 dicembre 2022, 17:49

Il giocatore rossonero Tommaso Merletti è l'ospite della puntata di stasera, giovedì, di Curva Ovest in onda su Noitv alle ore 21. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

giovedì, 8 dicembre 2022, 12:05

Marco Bianchini è il nuovo allenatore del Montevarchi dopo le dimissioni di mister Malotti: lo ha ufficializzato la società valdarnese.