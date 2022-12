Franco nella Top11 fi giornata di Tuttoc

Altre notizie brevi

venerdì, 2 dicembre 2022, 08:34

Entella-Lucchese, in programma sabato alle ore 17,30, sarà diretta da Michele Giordano della sezione AIA di Novara. Giordano sarà coadiuvato da Marco Ceolin di Treviso e da Giuseppe Licari di Marsala. Quarto uomo, Mattia Caldera di Como.

venerdì, 2 dicembre 2022, 08:14

David Sassarini non è più l'allenatore della Vis Pesaro: la società marchigiana lo ha esonerato, al suo posto, per il momento, il vice Francesco Renzoni.

giovedì, 1 dicembre 2022, 15:01

Diciassettesima di andata che nel girone dei rossoneri andrà in scena tutta nella giornata di sabato. Ecco il programma completo:

martedì, 29 novembre 2022, 23:14

Domenico Toscano, tecnico del Cesena ed ex giocatore rossonero nella stagione 1999-2000 con Corrado Orrico sulla panchina, analizza il match del Porta Elisa: "Non dobbiamo guardare la classifica ma la prestazione è stata al di sotto delle possibilità in tutti reparti, la Lucchese è stata più brava, abbiamo cercato di...